Campane rotte. La gente si mobilita

Si sono rotte le campane. La popolazione si sta mobilitando per reperire i fondi ed aiutare la parrocchia a sistemarle. Succede a Cusignano, una piccolissima località del Comune di San Miniato, disseminata nel verde più bello che circonda il centro storico. Piccolo borgo Cusignano, ma dalla storia antica: nacque in epoca alto-medievale ed una prima menzione della località la si ha in un censimento della diocesi di Lucca del 1260. Al centro del borgo è situata la chiesa di Santa Lucia vergine e martire, edificio di culto della frazione. La chiesa – che ha un gusato alle camopane – risale all’età medievale e la si trova nell’elenco delle chiese della diocesi di Lucca del 1260, dove è ricordata come filiale della pieve di San Giovanni Battista di Corazzano. Elevata poi alla dignità di parrocchia, decadde nuovamente in età contemporanea e oggi è inserita nel territorio parrocchiale di Marzana.