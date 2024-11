Campane del vetro, l’intervento: "Saranno tutte pulite e sanificate"

Una questione di decoro. Ma anche un’attenzione particolare all’ambiente e all’igiene. Tutto questo – spiega una nota del comune di Santa Croce – passa anche dall’abbattimento delle maleodoranze e dei possibili residui di sporcizia che i conferimenti alle campane del vetro possono causare. Per questo Geofor nei prossimi giorni interverrà anche a Santa Croce per la pulizia delle aree attorno alle campane del vetro. "Oltre all’ordinaria attività di pulizia e riordino delle postazioni di conferimento del vetro della città, - spiega Sonia Boldrini , l’assessore all’ambiente - Geofor da giovedì (quindi da oggi) avvierà su richiesta dell’amministrazione una pulizia approfondita delle superfici stradali su cui si trovano le campane del vetro che, possono sviluppare odori a causa della fermentazione di residui lasciati all’interno dei contenitori.

Nello specifico, saranno 104 le campane che saranno prese ciclicamente in carico nelle prossime settimane e saranno trattate con acqua calda a circa 100 gradi, saranno utilizzati specifici prodotti emollienti e saranno eventualmente rimosse manualmente tutte quelle superfici e incrostazioni che dovessero essersi formate attorno alle strutture. La squadra di intervento sarà composta da operatori con idropulitrice ad acqua con temperatura elevata, e di un veicolo per la raccolta e trasporto dei residui prodotti dal lavaggio". "Ci raccomandiamo – continua Boldrini - di sciacquare sempre i contenitori di cibo e bevande che vengono conferiti nelle varie campane per evitare, specialmente nella stagione calda, il rapido proliferare di batteri che possono produrre odori sgradevoli, in particolare nelle piazzole ecologiche nei pressi delle abitazioni".