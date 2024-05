Campagna prevenzione. Ecco le visite gratuite

Prosegue sul territorio di Pontedera la preziosa campagna di prevenzione. Nel prossimo weekend il Lions Pontedera con la Pubblica Assistenza e la Misericordia, con il coordinamento medico-sanitario della dottoressa Rossella Prosperi e la collaborazione dell’associazione Volontari Ospedalieri Pontedera organizzano la "Prevenzione di Primavera". Sabato 11 maggio alla Pubblica Assistenza di via Profeti 10, con orario 8.30-18, si effettueranno ecografie al seno, alla prostata ed alla tiroide ed ecodoppler dei vasi del collo. Consulenze mediche e screening ecografici gratuiti la cui prenotazione è obbligatoria al numero di telefono 393.2428179.

Il secondo appuntamento è in programma per domenica 12 maggio al poliambulatorio San Giuseppe di via della Misericordia 31, con orario 9-13 e 14.30-18. In questa occasione si effettueranno: ecografie al seno, alla prostata ed alla tiroide (con prenotazione obbligatoria al numero sopracitato) e ci saranno medici specialisti per consulenze gratuite in Odontoiatria, Diabetologia/Internistica, Nutrizionistica, Audiometria/Otorinolaringoiatria, Podologia, Cardiologia con ECG (prenotazione obbligatoria al numero sopracitato) e Chiruriga plastica e prevenzione nei (orario 9-13). Per poter usufruire delle consulenze gratuite di medici e dottori non è necessaria la prenotazione.

Sarà comunque necessario ritirare un ticket gratuito presso Info Point che sarà presente nell’ingresso dei locali. Il ticket permetterà un massimo di due consulenze specialistiche. Per accedere ad ulteriori consulenze, sempre gratuite (oltre le due previste), sarà necessario effettuare nuovamente l’accesso e ripetere la procedura per prendere un nuovo ticket.