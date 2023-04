Gambe firmate Cavallini: Lady Gaga sul set con le calze di San Miniato

San Miniato, 4 aprile 2023 – La foto di Lady Gaga con le gambe "firmate" Emilio Cavallini rimbalza sul web, decolla sui social e la maison dello stilista di San Miniato, lo storico Stilnovo, viene travolta da centinaia di ordini sul sito provenienti da tutto il mondo: sono i fans che vogliono le stesse calze che indossa la pop star in questo periodo impegnata sul set. Si tratta di un modello di calza donna dell’ultima collezione ispirato alle geometrie anni ’80 che sono da decenni un must dello stilista della città della Rocca.

Le creazioni di Emilio Cavallini, infatti, sono state scelte per un film che si appresta a diventare un successo prima ancora della sua uscita. Infatti le calze a losanghe saranno indossate da Lady Gaga, nel film Joker: Folie à deux, il seguito del fortunato film del 2019 diretto da Todd Phillips che la vedrà nei panni di Harley Quinn. La costumista del sequel – si apprende – ha acquistato nel gennaio scorso proprio le calze Cavallini in tutti i colori disponibili sul sito. Poi ha contattato l’azienda di San Miniato, direttamente, per averne anche di un colore speciale e tuttora tenuto segretissimo. La maison Cavallini ha soddisfatto la richiesta, creando il colore appositamente, e l’ha inviato alla produzione del film. Poi, nei giorni scorsi, però, la star con una giacca rossa, i capelli pettinati all’indietro e una camicia e un paio di calze a scacchi firmate da Emilio Cavallini abbinate dalla costumista candidata all’Oscar Arianne Phillips, è stata immortalata sulle scalinate del palazzo di giustizia di Gotham City mentre tutt’attorno a lei decine di comparse sollevano cartelli. Un’immagine che in pochi attimi ha fatto il giro del mondo più veloce di una saetta. Il web impazzisce. E anche l’e-commerce dell’azienda che sta esaurendo le scorte ed ha rimesso il modello in produzione.

La lavorazione del film, che dovrebbe essere pronto per il 2024, procede a ritmo serrato e, secondo alcuni, permetterà a Gaga di consolidare il suo successo anche come attrice. Intanto però le sue gambe velate con la calza made in San Miniato ha nuovamente acceso i riflettori sulla casa di moda di Cavallini, lo stilista che è stato il primo, già negli anni ’70, a rendere la calza non più un semplice accessorio, ma protagonista del look. E della calza, Cavallini, che negli anni ha firmato anche collezioni di abbigliamento, è ancora il Re indiscusso nel mondo.