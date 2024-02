Calzature, l’attenzione positiva del Micam e l’export in sofferenza Il settore della moda e degli accessori ha registrato un buon afflusso di visitatori internazionali a Fieramilano, con segnali positivi per la calzatura nel 2024. Tuttavia, i dati di Assocalzaturifici mostrano un saldo positivo ma ancora lontano dai livelli pre-Covid, con un aumento significativo della cassa integrazione. L'export ha subito un calo, con alcune destinazioni in crescita e altre in calo.