Calzature e pelletteria. Ecco Expo Riva Schuh. Attesi 1000 espositori

Con la filiera della moda in forte rallentamento, gli appuntamenti fieristici sono termometri fondamentali per capire l’evoluzione dei mercati e se qualcosa sta cambiando. Expo Riva Schuh è la più importante fiera internazionale dedicata al volume calzaturiero, che prenderà il via oggi e proseguirà fino al 18 giugno. Oltre alla fiera internazionale di riferimento per la calzatura, anche Gardabags, hub di aziende specializzate in pelletteria e accessori, si svolgerà aò Polo Fieristico di Riva del Garda che presenterà la collezione primavera-estate. Expo Riva Schuh & Gardabags accoglierà oltre 1000 espositori, con 41 paesi rappresentati tra le aziende espositrici, e molti visitatori provenienti da oltre 100 paesi diversi. Non solo uno spazio espositivo, ma anche un motore di ispirazione e condivisione per l’intera comunità industriale presente a Riva del Garda. Ci saranno attività specifiche come interazioni, momenti di discussione, workshop e colloqui con esperti sulle prossime tendenze per calzature e pelletteria. Un’occasione sia per i buyer che per gli espositori, un modo per scoprire i prodotti più apprezzati dai consumatori.