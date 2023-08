Calici di stelle per brindare La notte più lunga di Terricciola Edizione all’insegna dell’arte

TERRICCIOLA

Il borgo di Terricciola si prepara ad accogliere con entusiasmo Calici di Stelle una manifestazione enogastronomica che si terrà oggi in tutte le città del vino d’Italia e che promette di regalare una serata indimenticabile sotto un manto stellato. Le piazze del paese, dalle 20 in poi, si trasformeranno in scenari incantevoli, con le bollicine protagoniste sulla panoramica terrazza della Misericordia, i rossi saranno al centro del borgo storico nella suggestiva piazza della Chiesa e i bianchi troveranno casa nella caratteristica piazza della Compagnia, con il maestoso cassero di Terricciola a fare da cornice. Ma non sarà solo un viaggio enogastronomico: ogni piazza delle degustazioni si animerà con le note incalzanti del jazz, che accompagneranno gli ospiti in un’atmosfera di festa e convivialità. Questa edizione di Calici di Stelle sarà all’insegna dell’arte e della cultura, con spettacoli a cura del Teatro di Bo’ con affascinanti invasioni artistiche.

I più giovani, invece, potranno immergersi in un’esperienza unica con uno spettacolo dal Giappone, attraverso il kamishibai, un’antica forma di arte con figure e immagini dipinte su pannelli di legno. E per gli amanti del cielo notturno, gli astrofili dell’Alta Valdera saranno presenti per mostrare le meraviglie delle stelle e far ammirare le costellazioni.

Una festa magica, che unisce enogastronomia, cultura e jazz, in un contesto carico di storia come il borgo di Terricciola. Sarà presente una linea di bus navetta che collegherà il parcheggio del Bottegone della Calzatura de La Rosa, con Terricciola.