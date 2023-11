Caldaia rotta a scuola. Deciso il trasferimento per classi della Secondaria

FAUGLIA

Dopo un paio di giorni di lezioni al freddo per un guasto a tre delle quattro caldaie, lunedì la dirigente scolastica Raffaella Ioannone in accordo con l’amministrazione comunale ha deciso di riorganizzare la dislocazione delle sei classi della scuola Secondaria di primo grado Mariti di Fauglia. Ieri le classi seconda e terza D hanno fatto lezione in due aule della scuola Primaria, la prima D nella saletta Kienerk (adiacente al museo, dietro al palazzo comunale), la prima E si è spostata in biblioteca comunale, la seconda E nella sala consiliare del municipio e la terza E nella saletta al primo piano del foyer del teatro comunale. Una ridistribuzione decisa lunedì dopo una serie di riunioni con il Comune e dopo che un discreto numero di genitori aveva protestato.

Ma quella di ieri è stata, diciamo così, una sorta di sperimentazione. Che ha avuto subito bisogno di alcune modifiche perché la saletta del teatro, ad esempio, non ha il riscaldamento e quindi alunni e docenti hanno fatto lezione al freddo esattamente come avrebbero fatto se fossero stati nella loro aula del Mariti. Mentre altre dislocazioni, come la sala consiliare, hanno subito fatto emergere alcune criticità perché non adatte a una classe di ragazzi delle medie. Così la dirigente Raffaella Ioannne ha convocato una riunione on line con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, del personale docente e ata e dell’amministrazione comunale per "individuare soluzioni immediate".

"Il mio ruolo – ha detto la dirigente – è quello di fare in modo che la scuola funzioni. Le polemiche non mi interessano e non le voglio fare. Nel corso della riunione, a cui hanno preso parte genitori e studenti rappresentanti di classe, docenti, direttore dei servizi generali e amministrativi, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto, due rappresentanti sindacali provinciali e l’assessore alla scuola, è stato deciso che da domani (oggi, Ndr) 4 classi della Secondaria saranno ospitate alla scuola Primaria e le altre 2 nei locali del Comune, vale a dire la biblioteca e la saletta Kienerk".

Questa situazione andrà avanti per dieci-quindici giorni. Il tempo che l’impresa, già individuata dal Comune e già al lavoro, effettui l’intervento di smontaggio e sostituzione delle tre caldaie. Il servizio di trasporto con lo scuolabus e quello della mensa scolastica resteranno invariati e garantiti.

g.n.