Calcinaia Una domenica a tutta scherma

Nella mattinata di giovedì 11 Aprile, la sala consiliare del Comune di Calcinaia ha ospitato una conferenza stampa per presentare due importanti eventi di scherma che si terranno nel corso della giornata di Domenica 14 Aprile. Alla conferenza erano presenti il Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, l’Assessore allo Sport, Giulio Doveri, l’atleta e prossimo istruttore del Circolo Scherma, Marco Cecchi, il Presidente Comitato Regionale Toscana della FIS, Domenico Cassina, il Maestro di secondo livello, Massimo Rosoni e il presidente del Circolo Scherma Arno Fornacette, Gianluca Alessandrucci. "Queste sono iniziative - Ha esordito il Sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi - che oltre a portare dello sport di livello sul nostro territorio, danno anche la cifra delle capacità delle nostre associazioni sportive e la vicinanza alle persone con disabilità".

Il tutto avvenendo attraverso la Prova Regionale di Spada del Campionato Nazionale Gold (per le categorie Cadetti e Giovani) e il Campionato Regionale di Spada per Non Vedenti. "Siamo alla seconda edizione - prosegue l’Assessore allo sport, Giulio Doveri - L’associazione sta portando avanti molti progetti inclusivi e quest’anno è arrivata la proposta di un trofeo che premierà il miglior cadetto uomo o donna, residente nei centri della Valdera e nelle zone circostanti" Il Palazzetto dello Sport è stato allestito per accogliere gli atleti provenienti da ogni angolo della regione, e anche da oltre confine, che si confronteranno sulle pedane predisposte con cura dal Circolo Scherma Arno presso l’impianto sportivo in via S. Ubaldesca. "Anche quest’anno Calcinaia è al centro di una competizione di scherma che a livello regionale è di notevole importanza - ha affermato il Presidente del Circolo Scherma Arno Fornacette, Gianluca Alessandrucci - Vorrei leggere una frase che racchiude un po’ il nostro spirito, pronunciata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - prosegue Alessandrucci - Non è senza significato che l’istruttore di scherma sia chiamato maestro, perché c’è molto di pedagogico e di trasmissione di valori che la scherma immette nel nostro paese".

Le premiazioni includeranno quattro coppe, offerte dall’Amministrazione Comunale e identificate come Trofeo di Scherma Comune di Calcinaia. "Le gare di scherma sono complicate da organizzare - conclude il Presidente del Comitato Regionale Toscana della FIS, Domenico Cassina - abbiamo la necessità di una sinergia su tre fattori: il comitato regionale, le società che si occupano della fase di allestimento e le istituzioni che ci offrono gli spazi per poter fare le gare".