Calcinaia, l’allarme: "Emergenza topi. Il comune intervenga"

Calcinaia (Pisa), 15 ottobre 2024 – Parla di emergenza topi a Calcinaia l’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia. "Numerosi cittadini – scrivono Matteo Becherini e Elisa Venanti consiglieri comunali di opposizione di Fratelli d’Italia – segnalano la presenza di topi e ratti che si aggirano indisturbati nelle strade e nelle piazze del comune di Calcinaia. Un problema che rappresenta non solo un evidente degrado urbano, ma anche un potenziale rischio per la salute pubblica". Una situazione, a quanto dicono, che si sarebbe acuita. Gli avvistamenti e le segnalazioni non riguardano soltanto le vie più vicine all’argine del fiume Arno ma arriverebbero anche da via Lama e via Cavour.

"Non è possibile fare finta di non vedere e questa situazione – continuano i consiglieri di opposizione Becherini e Venanti – . Si tratta di una questione che deve essere risolta quanto prima. Proprio per questo abbiamo presentato un’interrogazione per capire come sta affrontando l’emergenza l’amministrazione comunale e quali azioni sta mettendo in atto per risolvere tale problematica. Inoltre, è evidente che la presenza di roditori sia direttamente correlato alla modalità di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta e a proposito ci viene spontanea una domanda, l’amministrazione comunale non si è ancora resa conto che questo sistema di raccolta è obsoleto ed enormemente costoso per i contribuenti? Non sarebbe finalmente l’ora di adottare i cassonetti intelligenti?". Alla domanda dell’opposizione seguirà quindi la risposta dell’amministrazione comunale sulle misure messe in campo per contrastare la diffusione dei roditori. Il tema della raccolta differenziata porta a porta invece da tempo caratterizza il dibattito locale. Con posizioni estremamente lontane tra maggioranza e opposizione che chiede il superamento dell’attuale metodo e l’introduzione dei cassonetti intelligenti.