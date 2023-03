Calcinaia inaugura una nuova 'Casa dell'acqua'

L'inaugurazione del fontanello

Calcinaia, 28 marzo 2023 - Il quartiere di Oltrarno di Calcinaia ha un nuovo fontanello di acqua refrigerata, naturale e gassata.E' stata inaugurata la Casa dell’Acqua situata nei giardini di via Allori.



L’amministrazione comunale ha voluto incrementare la presenza di fontanelli sul territorio, in modo da offrire un servizio più comodo per gli abitanti di Oltrarno, un’area residenziale con alta densità abitativa. Il nuovo fontanello si aggiunge appunto a quelli già presenti, posti uno in via Cefalonia e Corfù a Calcinaia e uno in piazza Timisoara a Fornacette, entrambi comunali, che proprio per celebrare questa nuova installazione erogheranno gratuitamente acqua fino al 16 aprile per tutti i residenti del territorio. Sul territorio è presente anche un altro fontanello che fornisce acqua gratis, gestito da Acque Spa e ubicato in via Gramsci a Fornacette.

“Oltre ad abbattere il consumo di bottiglie di plastica e il loro conseguente e dannoso impatto sull’ambiente, l’utilizzo di acqua del fontanello consente alle famiglie anche un risparmio non indifferente rispetto al costo dell’acqua in bottiglia. La tematica ambientale è molto cara a questa amministrazione, che, in sinergia con il lavoro svolto dalla precedente, cerca di porvi attenzione e di attuare politiche quanto più possibile sostenibili. Sostenibilità, in questa ottica, significa che la questione ambientale e quella economica hanno la possibilità di convivere e supportarsi reciprocamente, a beneficio sia dell’ambiente che della cittadinanza - ha dichiarato il sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi, durante l’inaugurazione della nuova Casa dell’Acqua.