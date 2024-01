Calcinaia Comics Lab, tempo di mostre

Il mondo colorato, creativo e fantasioso dei comics e del fumetto sbarca nuovamente al museo di Calcinaia con la partecipazione all’evento di molti giovani talenti. L’entusiasmo del Comics Lab ha raggiunto il suo apice con l’inaugurazione della mostra di fumetto e manga nel cuore del museo della ceramica "Ludovico Coccapani". L’iniziativa, che è frutto della collaborazione tra il Comune di Calcinaia e l’associazione culturale Alnilam Arts, ha visto la partecipazione appassionata di giovani talenti, ragazze e ragazzi desiderosi di esplorare il magico mondo dei fumetti. Gli allievi del corso di creazione fumettistica hanno infatti dato vita a opere ricche di ingegno e fantasia, esprimendo la propria creatività sotto la guida esperta di Sara Angiolini. La cerimonia di inaugurazione della mostra, che si è svolta nel pomeriggio di sabato 13 gennaio, ha visto gli spazi espositivi del museo della Ceramica arricchirsi con le opere d’arte realizzate dai corsisti, dedicate naturalmente al fumetto e al manga. Il sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi, presente all’inaugurazione, ha sottolineato ""la bravura delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato al corso"", congratulandosi per le opere realizzate. Le creazioni degli allievi, frutto di mesi di impegno e dedizione, sono in mostra per il pubblico anche durante i prossimi due fine settimana, precisamente nei giorni 20, 21, 27 e 28 gennaio, dalle 15.30 alle 19 nella sede del museo in via Saffi a Calcinaia.

L’ingresso alla mostra è libero. Inoltre, durante il pomeriggio di domenica 21 gennaio, dalle 16 alle 17.30, un’ulteriore iniziativa interesserà gli appassionati di fumetto. Infatti, all’interno della mostra di fumetto e manga, sempre al museo della Ceramica, si terrà un workshop di fumetto dedicato agli adulti. Il workshop è gratuito, ma essendo prevista la partecipazione di massimo 10 persone, è indicato prenotare al numero 3486081895. Un’occasione interessante, per aggiungere alla visita della mostra Comics Lab anche un momento formativo e divertente per esplorare la costellazione del fumetto.