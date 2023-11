Cade da cavallo, grave una bambina di 9 anni

Pontedera, 17 novembre 2023 – E’ caduta da cavallo sbattendo violentemente la testa e per questo si trova adesso ricoverata in gravi condizioni al Meyer di Firenze. Paura per una bambina di 9 anni all’interno di un centro sportivo di Pontedera. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 17 novembre.

La piccola, per cause ancora da chiarire, è caduta mentre si trovava in sella all’animale. Il 118, intervenuto sul posto, ha richiesto l’elisoccorso Pegaso per trasportare poi la bambina al Meyer.