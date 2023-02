Trovato il cadavere di una donna: era lungo un torrente

carabinieri

Ponsacco (Pisa), 11 febbraio 2023 – Il corpo di una donna completamente senza vestiti è stato trovato oggi da una squadra dei vigili del fuoco che stava partecipando alle ricerche di una giovane scomparsa nei giorni scorsi da Ponsacco.

Il corpo si trovava alla confluenza tra il torrente Era e il fiume Arno e a poca distanza c'erano anche gli indumenti che, secondo gli inquirenti, apparterrebbero alla ragazza scomparsa: una 23enne di cui era stata denunciata martedì scorso l'assenza da parte dei familiari.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Pontedera che non escludono alcuna ipotesi anche se allo stato propendono per il gesto volontario. Sul corpo infatti non vi sono segni evidenti di ferite e gli inquirenti ritengono che la giovane potrebbe avere deciso di spogliarsi e immergersi nelle acque gelide del torrente per togliersi la vita. Sul posto è giunto anche il medico legale.