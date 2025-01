Cadavere di una donna recuperato in un laghetto

PONTEDERAIl corpo senza vita di una donna tra i 40 e i 50 anni è stato trovato ieri mattina in uno dei laghi dell’ex fornace Braccini a Pontedera. Il cadavere è stato notato da un passante intorno alle 8. Sul posto sono stati inviati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Pontedera. Il corpo è stato recuperato dai pompieri e adagiato sul selciato della pista ciclopedonale che costeggia il laghetto. Nel frattempo sono iniziati i rilievi dei militari della scientifica che hanno ispezionato l’intera area circostante. Alcuni oggetti personali della donna sono stati ritrovati sulla riva del lago nelle vivinanze dello specchio d’acqua dove è stato recuperato il corpo. Dopo alcune ricerche il corpo è stato identificato. Il magistrato di turno alla Procura di Pisa ha disposto la rimozione del cadavere e il trasferimento alla medicina legale per gli ulteriori accertamenti per fare chiarezza sulle cause del decesso anche se pare sicuro che si sia trattato di un gesto volontario.