Buti Play per i giovani. Corsi e laboratori gratis

BUTI

Gli iscritti sono una sessantina, ma i corsi e i laboratori di Buti Play sono ancora aperti a nuove adesioni. L’iniziativa, avviata dal Comune di Buti grazie ai finanziamenti del ministero e in collaborazione con la società Monteserra e le varie realtà associative del territorio, è rivolta a ragazzi e ragazze dai 14 ai 34 anni che in questo modo possano essere aiutati nella scelta di una professione o di un percorso di studio nelle Secondarie di secondo grado, in ambito universitario o per accedere ai corsi professionalizzanti della Regione.

I corsi e i laboratori che hanno riscosso un maggior numero di adesioni sono quelli rivolti ai ragazzi più giovani, quelli Junior, da 14 a 20 anni. I Senior (da 21 a 34 anni) vanno un pochino più a rilento anche se stanno per essere avviati quelli di pallavolo, teatro e inglese per i più grandi e c’è già un bel gruppetto di iscritti.

"La cosa da precisare e il messaggio da far passare – dice Chiara Pratali, consigliera comunale con deleghe a mobilità e sviluppo sostenibili, finanziamenti statali e regionali che si occupa del progetto Buti Play – è che le iscrizioni a tutti i corsi e laboratori sono ancora aperte anche per quelli già avviati. E sono sempre gratuite. Il riscontro è stato molto positivo soprattutto nella fascia Junior, come detto, ma le attività Senior ora sono in fase di avvio".

Il corso che per ora ha avuto più successo è quello di cucina. E’ possibile iscriversi a più di una attività. "Stiamo organizzando anche attività di cittadinanza attiva, tra cui l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie – aggiunge Pratali – Questo percorso è programmato per aprile con docenti due ricercatori del Cnr di Pisa, l’ingegner Anna Vaccarelli dirigente tecnologo e l’ingegner Maurizio Tesconi primo ricercatore dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr". I corsi andranno avanti due anni con interruzioni solo nei mesi di agosto.