Buoni spesa per i più bisognosi

Il Lions Club San Miniato, da sempre vicino alle necessità del territorio, ha organizzato una raccolta fondi per due importanti interventi: dare sostegno alle famiglie più bisognose attraverso la consegna di buoni spesa e acquistare, in collaborazione con l’Unitalsi di San Miniato, un mezzo attrezzato per il trasporto di disabili. La raccolta fondi, nonostante il difficile momento seconomico, ha trovato una forte risposta sia da parte delle aziende del comprensorio che di privati. Un piccolo sforzo da parte di ognuno dei moltissimi amici che hanno aderito a questi progetti si è così trasformato in un grande regalo per chi ha più bisogno. Nei giorni scorsi sono stati consegnati dal presidente Francesco Pro e dai soci Sergio Gronchi e Luciano Benvenuti buoni spesa alle Caritas di San Miniato, San Romano, Staffoli e Castelfranco e alle parrocchie di Santa Croce e San Donato che provvederanno a distribuirli alle famiglie più in difficoltà. Il Lions Club San Miniato, dice il presidente Pro "fedele al motto ’dove c’è bisogno..lì c’è un Lions’, continuerà a impegnarsi affinchè nessuno si senta solo".