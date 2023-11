Buon Pro ha trovato casa sul corso Matteotti

Sabato arriva sul corso Matteotti a Ponsacco la nuova sede dell’associazione Buon Pro. "Siamo liete di annunciare che, dopo quasi otto anni di attività, Buon Pro avrà finalmente una casa- racconta Moira Volterrani, una delle socie- fino ad ora ci riunivamo al circolo La Rinascita, ma non avevamo un vero e proprio spazio nostro, una vetrina dove promuovere le nostre iniziative e organizzare momenti di aggregazione". Grazie al comune di Ponsacco, che ha previsto dei contributi per chi riapre i locali ormai sfitti del corso dando nuova vita al centro del paese, l’associazione ha finalmente trovato un luogo dove ingrandirsi e aprirsi. "Sfrutteremo al massimo questa occasione - prosegue Volterrani- sarà una bella prova". L’associazione ha lavorato molto per promuovere uno stile di vita e una alimentazione sani ed è impegnata nei comuni della Valdera con diversi progetti, come il Pedibus a Ponsacco, "Cosa metto nel piatto" a Pontedera, che cura i menù delle mense scolastiche e "Biologicando" a Calcinaia, con incontri gratuiti per parlare di alimentazione. "Sabato, dalle 15.30, organizzeremo giochi per bambini e, insieme alla sindaca". Per info: www.buonpro.org.

Laura Martini