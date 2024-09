BPLaj, la grande festa. I 140 anni di storia: "Un compleanno che guarda al futuro"

Una grande serata per festeggiare la storia della banca del territorio. Ad aprire l’evento dedicato ai soci al Teatro Politeama di Cascina dello scorso sabato per i 140 anni dalla fondazione della Banca Popolare di Lajatico, è stato proprio l’avvocato, Nicola Luigi Giorgi (nella foto), il quale ne è presidente dal 2016.

Una volta salito sul palco, Giorgi ha voluto ripercorrere le origini della Banca: "Voglio ricordarvi che il 14 settembre 1884, un gruppo di persone - erano uomini e donne, contadini, piccoli artigiani, piccoli commercianti, “illuminati possidenti“, come si chiamavano all’epoca, e soprattutto un medico condotto che era il dottor Guelfo Guelfi – costituirono a Lajatico la Banca agricola cooperativa di Lajatico", ha esordito l’avvocato. "Lo fecero evidentemente perché erano mossi da un bisogno, da una necessità di procurarsi i mezzi e gli strumenti che gli occorrevano per il lavoro, per soddisfare i loro bisogni, per affrancarsi dall’usura. Lo ricordo sempre, l’usura è fatta anche dall’agricoltura", ha continuato Giorgi. "Possiamo immaginare le difficoltà che hanno affrontato, che hanno sostenuto e che hanno superato. L’hanno fatto evidentemente mossi da dei valori comuni che hanno sicuramente, direi, quello del dovere, che è una componente inscindibile dei diritti, il bene comune e poi l’amore, per la comunità e per il prossimo. Hanno affrontato quindi delle difficoltà enormi, però qualcuno di noi ricordava che non ci sono delle difficoltà dove c’è la volontà. Ecco, questi lo volevano fortemente".

Il pensiero del Presidente poi è tornato al presente: "Ora, da quell’epoca, dalla costituzione della Banca, sono passati 140 anni. Il tempo è volato, ma si dice che il tempo vola perché non deve essere ricordato. Quindi noi oggi non vogliamo ricordare il tempo passato, i fasti celebranti del passato della nostra Banca, ma festeggiamo un compleanno guardando al futuro, che è il futuro della banca, della comunità della banca fatto dai soci, dai clienti, che sono tutti noi", ha spiegato.

"In questi casi, quando c’è compleanno, si festeggia, ci si fa gli auguri, quindi ad altri 100, anzi direi 140, di questi giorni e soprattutto auguri alla Banca di Lajatico". Giorgi, insieme al Consiglio di amministrazione, ha da poco approvato la situazione contabile relativa al primo semestre 2024 il quale evidenzia un andamento economico positivo confermati anche dai dati diffusi all’inizio del mese di settembre. In uno scenario macroeconomico incerto, principalmente a causa dall’inasprimento delle tensioni geopolitiche a livello globale e dall’attesa decisione della Bce circa la riduzione dei tassi, la Banca Popolare di Lajaticoè riuscita a mantenere il prorpio ruolo di banca di riferimento sul territorio, ciò ha permesso di registrare un utile netto positivo pari a 5,5 milioni di euro così da poter proseguire nel percorso di consolidamento degli indici di rischio in chiave prudenziale e nell’ottica di rafforzamento della propria solidità.