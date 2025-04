BpLaj, il bilancio 2024. Utile netto in crescita: "Ci siamo rafforzati ancora"

Buone notizie per la banca nata e cresciuta in Valdera: il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Lajatico ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 da sottoporre all’esame ed alla conseguente approvazione dell’assemblea dei soci in programma il 30 aprile e il 5 maggio. Il Bilancio ha evidenziato un utile ante imposte di 13,6 milioni di euro (+6,86%) ed un utile netto di 9,0 milioni di euro (ex 8,4 milioni di euro, +7,83%). L’indicatore di redditività (ROE) è pari al 9,76% ed attesta continuità di risultato e capacità concreta di creare valore.

Alla luce del dato di utile conseguito, si proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,75 euro per azione, in linea con lo scorso anno, che rappresenta una redditività rispetto al prezzo corrente pari al 4,55%, oltre all’accantonamento ad apposita riserva destinata a futura distribuzione di utili, di una somma pari a 2.310.915 euro corrispondente ad un importo di 1,25 euro per azione. La distribuzione di tale riserva sarà sottoposta all’approvazione di una successiva assemblea dei soci in funzione delle dinamiche che interesseranno l’esercizio corrente.

"L’importante risultato netto, anche questo anno in crescita, conferma l’ottimo posizionamento della banca nella sua zona di riferimento, un territorio nel quale operiamo da 140 anni e nel quale vogliamo continuare a creare e a distribuire valore in un rapporto stabile e costante con famiglie e imprese, facendo prestiti e raccogliendo risparmio. Pur in uno scenario complesso la Banca ha dimostrato la sua capacità di svilupparsi e rafforzarsi con scelte strategiche volte a migliorare efficienza e professionalità al servizio della propria clientela", ha dichiarato l’avvocato Nicola Luigi Giorgi, presidente di Banca Popolare di Lajatico.

"Il risultato ottenuto è di soddisfazione, e rappresenta il frutto del lavoro congiunto di consiglio di amministrazione, dirigenza, dipendenti e di tutti gli stakeholders che ruotano intorno alla banca – aggiunge il direttore generale dottoressa Barbara Ciabatti – Una banca che cresce, che negli anni ha saputo creare un legame fiduciario

con i propri clienti grazie ad un quotidiano rapporto relazionale che resta il punto di forza dell’istituto".