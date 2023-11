Borse di studio a più meritevoli. L’impegno nel "Sorriso di Valeria"

SAN MINIATO

Ecco i vincitori delle 30 borse di studio, con valore complessivo di 13mila euro che l’Associazione Nel sorriso di Valeria onlus mette a concorso ogni anno per studenti di San Miniato e Sonnino che si iscrivano al primo anno delle scuole superiori secondo i criteri di merito definiti dal progetto. Le borse vengono poi riassegnate per l’iscrizione al terzo anno e infine per l’iscrizione all’università. A queste ne vengono aggiunte altre due, in ricordo di Katiuscia Mariani, destinate ai migliori diplomati dell’Istituto Cattaneo di San Miniato.

Per San Miniato questi sono i vincitori, iscritti al primo anno: Leonardo Ajazi, Maria Vittoria Taviani, Gregorio Broccolini, Edoardo Galasso, Alessia Valori; iscritti al terzo anno: Aurora Soldani, Matteo Ermelani, Sara Cammilli, Ettore Mori; iscritti all’università: Chiara Bellucci, Filippo La Monica, Greta Fioravanti, Duccio Masoni; questi i due migliori diplomati del Cattaneo: Zefiro Ferraro Fano, Miriana Alfieri. Per Sonnino questi i vincitori, iscritti al primo anno: Sophia Verdone, Anna Maria Sacchetti, Laura Carroccia, Luigi Junior Leonetti, Arianna Dotale; iscritti al terzo anno: Anna Magnarelli, Ludovica Sullo, Federica Lanni, Gabriel Bono, Floriana Menichelli; iscritti all’università: Arianna Antobenedetti, Francesca Leoni, Michele Vincenzo Gentile, Giorgia Di Girolamo. Nei prossimi giorni verrà comunicato luogo e data della cerimonia di consegna.

L’associaizone, lo ricordiamo, è nata in memoria di Valeria Tramentozzi: una ragazza piena di vita e di aspettative, sempre col sorriso sulle labbra, spentasi improvvisamente nel sonno il 19 Novembre 2006, all’età di 29 anni. Il grande vuoto lasciato per la sua scomparsa è stato rimpieto questa associazione che opera su più fronti: sul territorio e in una terra lontana, come la Costa d’Avorio, dove sostiene la scolarizzazioen di tanti bambini.

C. B.