Borgo di Vicarello al bivio. Nuovo tentantivo all’asta per ridare vita a un sogno

Un borgo accoccolato in collina i cui sogni di rilancio milionari, cullati nel passato recente, si frantumano in una nuova asta. Parliamo di Vicarello, il borgo che si innalza nelle campagne che cingono Villamagna: da resort extra lusso, che nei piani degli ex proprietari doveva diventare una struttura capace di inglobare il turismo deluxe in un borgo ristrutturato e ritrovato, la questione finisce di nuovo nelle aule dei tribunali.

Dalle stelle alle avversità, citando l’adagio latino, capovolto. Un’altra asta giudiziaria, stavolta a ribasso, dopo l’incanto della primavera 2023 quando il valore del borgo era pari a 7,4 milioni. Questa volta il prezzo a base d’asta è 6.307.000 euro, l’offerta minima è pari a 4.730.250 euro. Il complesso, anticamente edificato come villa padronale con fabbricati di servizio, si compone oggi, dopo un certosino riadattamento edilizio, ultimato nel 2011, da 6 edifici circoscritti in un ampio parco ad uso residenziale.

Originariamente il complesso era stato pensato e progettato come struttura ricettiva, formata da 54 appartamenti con spazi comuni di servizio, tra cui, piscina, ristorante, palestra e locali tecnici vari. Attualmente planano all’asta 35 di questi appartamenti con relativa quota di proprietà sugli spazi comuni, assieme ad una porzione di terreno. Internamente le abitazioni spaziano su diverse dimensioni da 80 fino a 200mq, finite sia nella parte impiantistica che nelle finiture interne: ogni appartamento dispone di riscaldamento a pavimento, collegato all’impianto centralizzato condominiale, sia per acqua calda che riscaldamento.

Vicarello un borgo impresso nella storia del territorio. Un’antica fattoria dove, fino agli anni ‘80, vivevano molte famiglie. Una struttura abitata sin dalla fine del 1400. Un luogo carico di bellezza e memoria dove sono stati investiti fior di milioni. Quella di Vicarello è una vicenda scandita da alterne fortune: il lustro, poi i baratri dell’abbandono, e ancora i tentativi di risollevare questo imponente e storico borgo che si sono schiantati, anni fa, in un pignoramento dei beni. Ricordiamo, più di dieci anni fa, la volontà degli allora proprietari di rendere l’antica tenuta nobiliare appetibile alle rotte più esclusive del turismo. All’epoca, si parlava di un presunto coinvolgimento di nientemeno che Antonio Banderas come testimonial.

