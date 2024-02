Borgo dei borghi. C’è la canzone

Un inno per Peccioli Borgo dei Borghi, il concorso della trasmissione Kilimangiaro della Rai. ""Il Maestro Simone Valeri ha composto la musica, la corale Valdera ha fatto il resto della magia rendendo il nostro motto "Vota Peccioli, fai vincere la Toscana" un vero e proprio inno solenne per il concorso tv "Borgo dei Borghi 2024" - scrive il Comune - Con tutti gli occhi puntati sul Festival di Sanremo non potevamo che regalarci una canzone in tutto e per tutto made in Peccioli, registrata nella pieve di San Verano. Un testo che diventerà un tormentone"".