Bonus anti inflazione per i dipendenti a Ponte a Egola: EcoEridania sostiene i propri collaboratori

Una misura per sostenere i propri collaboratori a seguito dei rincari dovuti all’aumento dei costi dell’energia e all’inflazione. Eceridania, attiva nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e nel settore dei rifiuti industriali – un grande gruppo con sede in Liguria di cui è entrata a far parte anche un’eccellenza della nostra zona come Tecnoambiente Spa di Ponte a Egola – ha erogato, si apprende, un bonus annuale per tutti i dipendenti del valore medio di circa 928 euro. L’assegnazione del welfare 2023 rappresenta – viene spiegato – solo l’ultima delle misure messe in campo da EcoEridania per il benessere dei dipendenti e per la tutela del loro equilibrio tra vita privata e lavorativa, che va ad integrare il piano welfare già esistente dal 2020.

Tra i vari benefit previsti dal piano, rientrano, inoltre – viene spiegato – il carrello della spesa, che include buoni pasto e credito welfare aggiuntivo, e un’assicurazione che garantisce una somma alla famiglia in caso di morte del dipendente, oltre alla possibilità di usufruire della modalità di lavoro più flessibile per il personale impiegatizio. Dal 2020 il gruppo EcoEridania ha investito oltre 4 milioni di euro, adottando politiche di welfare e rielaborando i bonus con l’introduzione di un sistema di crediti con cui i dipendenti possono sostenere i costi relativi all’istruzione propria o familiare per rette universitarie e scolastiche, libri di testo, mense scolastiche, gite, campus estivi e corsi di formazione.Dal 2020, dunque, il gruppo EcoEridania ha adottato significative strategie di welfare finalizzate a sostenere i lavoratori su più fronti.