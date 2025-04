Bolidi d’epoca sulle vie del tartufo. San Miniato e la 100 miglia. Il programma e gli appuntamenti

La città è chiamata "la città dalle venti miglia" in quanto dista circa 20 chilometri da alcune delle città più conosciute nella regione. Qui sono nati o hanno vissuto molti personaggi illustri come Matilde di Canossa, Francesco Sforza, Lodovico Cardi detto “Il Cigoli” e Giovanbattista Landeschi. Napoleone Bonaparte venne a San Miniato in cerca dei titoli nobiliari dal ramo toscano della famiglia Buonaparte che aveva origini sanminiatesi, come la famiglia Gucci, i Borromeo, il senatore Bucalossi e i registi Taviani. San Miniato, crocevia di strade fin dall’antichità, si trova lungo la via Francigena e la Romea Strata.

San Miniato, città anche della 100 miglia. Il 14 e 15 giugno prende il via la seconda edizione della manifestazione turistica-culturale, 100 Miglia, organizzata dal Comune, dalla Fondazione San Miniato Promozione e dall’associazione Ruote Classiche, con il sostegno della Fondazione Crsm, riservata ad auto immatricolate entro il 1974 (compreso), con prove di guida su percorsi speciali.

Si comincia il sabato alle 14 con iscrizioni e verifiche. Poi alle 18.30, Daniele Becuzzi del “Garage del tempo” parlerà di Giotto Bizzarrini. Verranno ricordati Giulio Toni e Maggiorello Maggiorelli. Alle 20 apericena in centro storico e alle 21.30 esposizione delle auto storiche in centro storico, con modelli che hanno partecipato alla 1000 Miglia. La domenica si comincia alle 8 in centro storico per iscrizioni e verifiche, poi alle 10.30, partenza, tour Strade del tartufo e antichi borghi con controllo a timbro. Il rientro è previsto alle 12.30 con arrivo in centro storico e successivo pranzo al ristorante Pepenero. Alle 15.30, termine manifestazione. Due giorni di autentica promozione del territorio e delle sue risorse.