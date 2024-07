Bocelli Dinasty dal 1730. Le radici della famiglia sempre salde a Lajatico

Lajatico (Pisa), 18 luglio 2024 – La saga ultra secolare della famiglia Bocelli è una narrazione degna di romanzo. E’ la vicenda della famiglia del tenore più celebre al mondo, con radici ben salde che si ancorano al territorio di Lajatico. Una minuziosa ricerca che ha portato i Bocelli a sondare i propri archivi storici, Faldoni, concessi gentilmente da Alberto Bocelli, in cui l’albero genealogico allaccia le lancette del tempo sino al 1730, quando Bartolomeo Bocelli è colono del podere Teluccio - fattoria di Spedaletto, poi nel 1764 Antonio Bocelli è colono del podere Collilungo - fattoria di Spedaletto. Dieci anni dopo Domenico Bocelli è colono del podere Collilungo - Fattoria di Spedaletto e nel 1783 il titolo passa a Giuseppe Bocelli. Nel 1788 i Bocelli lasciano il podere Collilungo al nuovo contadino Ragoni. Corre l’anno 1800 e, "a chiusura conti a scudi 29:2:4", Giuseppe Bocelli passa le consegne ai nuovi lavoratori del podere della Serra. Nella chiesa ubicata nel podere della Serra, Andrea Bocelli ha effettuato le registrazioni del video "Notte Illuminata". E’ il 1840 quando Gaspero Bocelli risulta proprietario del podere Poggioncino nel Comune di Lajatico, località La Sterza, con due case coloniche.

La casa colonica più grande è adesso residenza di Andrea Bocelli, mentre la più piccola è stata ristrutturata per uso agrituristico. Un salto avanti nel tempo, quando la conduzione dell’azienda Bocelli passa dalle mani di Alessandro, padre del tenore, al fratello Alberto, architetto, che con il prezioso apporto della moglie Cinzia inizia la riorganizzazione aziendale, con particolare attenzione al potenziamento dell’indirizzo vitivinicolo. Dopo qualche anno inizia la collaborazione con la struttura americana Small Vineyard per la distribuzione dei vini negli States, confluita poi nel più ampio contratto siglato con la August Wine Group.

Anno 2009: i fratelli Bocelli, spinti dalla stessa passione dei propri predecessori, effettuano una serie di acquisizioni, tramite una apposita società agricola (La Pioppeta srl), relative ad aziende agrarie della Valdera, tra le quali una grande azienda a vocazione faunistico-venatoria.. Anno 2011: nasce la Bocelli Wine srl, una compagnia della famiglia Bocelli, creata appositamente per la gestione delle vendite dei vini nel mondo: sia quelli prodotti direttamente nell’azienda storica di famiglia, sia quelli nati dalla collaborazione con produttori di fiducia per ampliamento dell’offerta. La storia più recente ha un nome-icona: "Officine Bocelli". ex casa Bocelli, museo, locale e architettura di una gloriosa famiglia.

Ilenia Pistolesi