Blitz in via Rospicciano nella casa occupata

Sotto la lente, in particolare, il condominio di via Rospicciano che è stato foriero di non poche criticità in questi ultimi anni. Qui, uno degli appartamenti che era stato liberato e sigillato dalle forze dell’ordine è stato trovato nuovamente occupato abusivamente – da quanto abbiamo appreso – da cinque soggetti. Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Pontedera e della stazione carabinieri di Ponsacco, ha effettuato un servizio straordinario di controllo diretto al contrasto dell’immigrazione clandestina a Ponsacco.

L’appartamento – da quanto emerso al termine dei controlli – è stato nuovamente liberato e, nei prossimi giorni, per disposizione delle forse dell’ordine sarà nuovamente sigillato. Il controllo, ovviamente, è stato esteso a tutto il condominio con particolare attenzione a tutti gli appartamenti che erano stati liberati e chiusi nei mesi scorsi. L’attività delle forze di polizia si è poi spostata con controlli in alcune case abbandonate, oggetto di abituale dimora di clandestini e sono state fermate e identificate alcune persone, di nazionalità marocchina, che vi ci dormivano.

All’esito delle operazioni, due giovani di circa 20 anni , in possesso di regolare permesso di soggiorno, sono stati sgomberati e muniti di foglio di via obbligatorio in quanto residenti in altre province, mentre altri tre clandestini sono stati espulsi dal territorio nazionale con ordine del Questore. L’attenzione resta alta, su Ponsacco e sul condominio di via Rospicciano. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni sia a Ponsacco, come negli altri comuni dove sono stati segnalate occupazioni abusive.

