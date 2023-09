Blitz degli animalisti durante la fiera, arriva la polizia

Capannoli (Pisa), 11 settembre 2023 – Una quindicina di animalisti ha manifestato ieri mattina a Capannoli dove si stava svolgendo la 661esima edizione della Fiera degli uccelli. Il presidio, che era stato annunciato, è stato tenuto sotto controllo da alcuni agenti del commissariato di polizia di Pontedera che hanno fatto in modo che la fiera e la presenza dei manifestanti siano andate avanti senza alcun "contatto".

Ci sono stati dei momenti di maggiore tensione e qualche alterco tra gli animalisti e alcuni cacciatori che volevano entrare tra gli stand del parco di Villa Baciocchi, che è ormai da decenni l’epicento della manifestazione. Ma non si è andati oltre qualche parole di troppo e urla.

Alla Fiera degli uccelli è intervenuta anche la sindaca Arianna Cecchini che conferma la presenza dei manifestanti, ma parla di "situazione sotto controllo". Non è la prima volta che gli animalisti manifestano alla Fiera degli uccelli di Capannoli. E non sarà neanche l’ultima vista la crescente "sensibilità" di questi ultimi anni.

La Fiera degli uccelli di Capannoli si svolge da sempre la seconda domenica di settembre, inizia al mattino presto e termina intorno alle 22 con le gare di canto degli uccelli. Circa 30mila i volatili che vengono esposti tra richiami, ibridi, esotici, ornamentali e da cortile. In provincia di Pisa sono tre gli appuntamenti di questo genere che hanno luogo nel mese di settembre.

Sono la Fiera delle civette che si svolge il 29 settembre a Crespina in occasione della festa del patroni San Michele arcangelo e la Antica Fiera degli uccelli di Montopoli, quest’anno in programma il 24 settembre. Non è da escludere che gli animalisti si stiano organizzando anche per le prossime due date.