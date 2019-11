Pontedera, 22 novembre 2019 - Una tradizione quella dell'ormai famigerato "Black Friday" che da oltreoceano è arrivato anche in Italia e alla quale ogni anno sempre più commercianti decidono di aderire. Come tutte le "novità" però ci sono pareri discordanti in merito.

"E' indubbio che per le attività commerciali questa giornata, che poi alla fine diventa quasi sempre un fine settimana, sia un' ottima vetrina per farsi conoscere - dichiara Claudio Del Sarto, coordinatore della Valdera Confesercenti - allo stesso tempo è anche una scelta obbligata che spesso si trovano costretti a fare per stare al passo coi tempi, ma non sempre porta profitto".

Del Sarto, stime condotte da Confesercenti alla mano, manifesta preoccupazione per il reale vantaggio delle attività durante questo tour de force di sconti, tra l'altro così a ridosso dei saldi stagionali previsti per la prima settimana di gennaio. Da Lorenzo Nuti, vicepresidente di Confcommercio Pontedera, nonché commerciante, il consiglio di controllare sempre che gli articoli scontati siano davvero quelli che fino al giorno prima si trovano esposti e che non siano residui di magazzino di altre stagioni. Tra i consigli di Nuti c'è diffidare di sconti eccessivamente alti e di rapportarli sempre alla qualità dei prodotti. Dagli studi condotti si prevede che quasi 7 negozi su 10 aderiranno all'iniziativa e la prolungheranno fino alla fine della settimana, nonostante il 23% sia ancora indeciso.

Tra i consumatori gli indecisi sono il 44%, ma tra quelli che decideranno invece di approfittare di questi giorni di sconti si prevede che il 60% degli intervistati punterà alla tecnologia, poi moda e abbigliamento con circa il 40%. Una partecipazione piuttosto alta, quindi, quella delle adesioni dei negozi previste per il prossimo weekend che con modalità, ovviamente diverse, presenteranno la loro merce scontata.

