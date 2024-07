Bistecca, vino e ceramiche. Sempre Rosso Montopoli

MONTOPOLI

Due domeniche in piazza San Matteo – una delle terrazze più belle della Toscana – con "Rosso Montopoli–la bistecca sotto la Torre", iniziativa che unisce gusto, tradizione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, nata nel 2020 in piena pandemia da Covid e diventata uno degli appuntamenti più attesi. L’organizzazione è del Ccn-Centro commerciale naturale di Montopoli e Confcommercio provincia di Pisa con il patrocinio del Comune e il contributo di Nomasei Paris x Montopoli. Due gli appuntamenti: domenica 21 luglio e domenica 4 agosto dalle 19. Scopo dell’evento è "mettere in mostra e promuovere le tipicità locali ed esaltare le bellezze e le bontà offerte da botteghe e attività del borgo, tra tutte la bistecca, la celebre fiorentina dell’Antica macelleria norcineria Marianelli.

"Rosso Montopoli è un omaggio alle tipicità montopolesi – ha detto la sindaca Linda Vanni ieri mattina durante la presentazione – C’è la terracotta e quel rosso diventato identificativo per il brand Nomasei che ha portato Montopoli nello shopping parigino. Un appuntamento importante per la promozione e la valorizzazione del territorio, non soltanto per attrarre turisti che vengono da lontano". Buon cibo, panorama straordinario, tramonti mozzafiato e musica dal vivo domenica 21 luglio con il chitarrista Lorenzo Niccolini Fingestyle Guitar e domenica 4 agosto con il talentuoso violinista Luca Volpi,

"Iniziative come Rosso Montopoli sono importanti non solo per gustare eccellenti specialità gastronomiche, ma anche per promuovere e far conoscere i nostri meravigliosi borghi", le parole del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli. Luca Marianelli, presidente del Ccn di Montopoli, colui che mostrerà dal vivo come si taglia una bistecca e come si cuoce, sottolinea le "peculiarità speciali della manifestazione. Un evento che ha sempre registrato il sold out, con prenotazioni che arrivano anche da fuori regione. Per partecipare è necessaria la prenotazione: 0571 466978, 333 6860459 o 340 5674841.