Bimbo di due mesi sbalzato e ferito nell’incidente tra due auto

Un bimbo di appena due mesi è rimasto ferito nell’incidente tra l’auto dei genitori e un’altra vettura. E’ successo ieri mattina pochi istanti dopo mezzogiorno tra piazza del Volontariato e via Francesca Nord a Castelfranco. E’ andata bene perché il piccolino, trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per essere sottosto a tutti gli accertamenti del caso, non ha riportato ferite e traumi gravi. E’ fuori pericolo anche se dovrà rimanere ancora sotto osservazione.

Ma poteva andare molto peggio. Il bambino, infatti, stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, pare non fosse regolarmente posizionato e legato sull’ovetto, ma fosse in braccio a un passeggero, e nell’impatto tra le due auto è stato sbalzato in avanti ed ha picchiato la testa.

Il neonato, le cui condizioni in un primo momento sembravano preoccupanti anche per la tenerissima età, è stato soccorso dal medico e dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Meyer. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di legge.