Bientina chiama i cosplay "Orgogliosi di aver organizzato il nostro primo evento fantasy"

Domani, per tutto la giornata, a Bientina spazio alla Fantasya. Dalle 10.30 fino a mezzanotte piazza Vittorio Emanuele II sarà avvolta dai colori e dalla magia dei costumi, dei giochi e delle atmosfere legate al mondo cosplayer e non solo. La prima festa bientinese a carattere fantasy è organizzata da Alnilam Arts e dal Centro Commerciale Naturale I Love Bientina con il patrocinio del Comune di Bientina e la partecipazione di numerose associazioni cosplay delle saghe fantasy più famose. Tra le varie attività, quelle legate a Star Wars, World of Warcraft, Ghostbusters, Attack On Titan. Non mancheranno le sessioni di Laser Tag, simulazioni di guida ispirato al manga Initial D, spettacoli e performance artistiche a tema Teen Wolf, Maleficent, Angel Battle. E ancora stand con creazioni artigianali, giochi di ruolo e da tavolo e molto altro. In Borgo Maggiore, sarà allestito un Cosplay Red Carpet con passerella per foto e interviste, mentre nell’area Artist Alley, lavoreranno in tempo reale i fumettisti Marco Russo, Davide Bigotti "Bigo", Icarus, Vanessa Mancini. Presente anche un’area palco con i presentatori Roberto Costantini e Letizia Cosplay e con l’intrattenimento dei Dj Kiko e Niko e di Claudio Bastoni.

La serata si scalderà con le esibizioni di Capsule Corp Cartoon Cover Band e Giorgio Vanni. Ci sarà inoltre un’area kids gestita dalla cooperativa Goccia Dopo Goccia ed un’area street food di Millante Eventi. "I Love Bientina è orgogliosa di essersi impegnata insieme Alnilam Arts per realizzare primo evento fantasy a Bientina", dichiara Eleonora Del Carratore, presidente di I Love Bientina.