Biblioteche, nostri architravi sociali: "Porte semi-spalancate al Vigilanti". La riapertura dopo i robusti cantieri

Le biblioteche come architrave culturale e sociale di una comunità. Ed ecco che la biblioteca comunale a Palazzo Vigilanti il prossimo 27 gennaio torna a spalancare le proprie porte dopo un robusto cantiere che ammonta a 375mila euro, suddivisi tra un finanziamento regionale di 273mila euro, un mutuo di 75mila e 27mila euro provenienti da risorse proprie del bilancio comunale. La storia. Palazzo Vigilanti, in via Don Minzoni, dal 1985 culla la biblioteca comunale, la biblioteca Guarnacci e l’archivio storico del Comune di Volterra. La biblioteca Guarnacci, istituita da Monsignor Mario Guarnacci alla fine del Settecento, venne donata alla cittadinanza insieme alla sua straordinaria raccolta archeologica. L’archivio storico, inoltre, rappresenta uno dei patrimoni documentari più importanti della Toscana per la quantità e la qualità dei materiali conservati. I cantieri nel cuore di Palazzo Vigilanti. Dopo quasi 40 anni dall’inaugurazione della biblioteca, ecco rendersi necessaria una serie di interventi per modernizzare e adeguare la struttura. Negli ultimi anni, l’amministrazione comunale aveva già provveduto a "miglioramenti significativi - si legge in una nota di Palazzo dei Priori - tra cui il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e la sostituzione degli infissi, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica dell’edificio". Più di recente, sono iniziati i lavori di adeguamento antincendio, essenziali per garantire la sicurezza della struttura e dei preziosi materiali in essa custoditi. Questo intervento prevede l’installazione di sistemi antincendio di ultima generazione, tra cui rilevatori di fumo, sistemi automatici di spegnimento e l’adeguamento complessivo degli impianti.

"Grazie ai lavori realizzati finora - si legge ancora nella nota - è possibile procedere con una riapertura parziale della struttura, permettendo l’accesso a una parte degli spazi destinati al pubblico. Tuttavia, a causa dell’entità dell’intervento che coinvolge l’intero edificio, si è reso necessario chiudere temporaneamente la biblioteca per garantire la corretta esecuzione dei lavori".

Ilenia Pistolesi