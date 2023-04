Biblioteca e uffici distaccati "Il Comune vicino ai cittadini Così accorciamo le distanze"

SANTA CROCE

Sezione distaccata della biblioteca e sportello al cittadino inaugurati nei locali della sede distaccata del Comune in via Indipoendenza a Staffoli. La novità assoluta è la piccola sede distaccata della biblioteca Adrio Puccini dedicata ai più piccoli. E per sancire proprio l’importanza di questa inaugurazione per i bambini il Comune ha ospitato lo scrittore e illustratore di libri Simone Frasca.

"Il progetto amplia l’offerta pubblica per la cittadinanza della frazione – si legge in una nota del Comune di Santa Croce – Nello specifico, lo Sportello al cittadino-Ufficio decentrato che semplifica e favorisce l’incontro tra cittadini e cittadine di Staffoli e l’amministrazione comunale attraverso un nuovo accesso e il supporto diretto nell’utilizzo dei servizi on line del Comune. L’Ufficio decentrato di Staffoli ([email protected]), è aperto il martedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17,30. La biblioteca Puccini sezione di Staffoli nel nuovo spazio con 6-8 postazioni per i bambini e le bambine da 0 a 10 anni. La sezione della biblioteca ([email protected]), è aperta il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18,30. A Staffoli è già presente il Ciaf Maricò-centro genitori e famiglie".

"L’apertura di questi spazi, un progetto che avevamo promesso ai cittadini di Staffoli in campagna elettorale, non è solo un ampliamento dell’offerta di servizi dell’amministrazione comunale, ma soprattutto un’ulteriore dimostrazione di quanto sia per noi prioritario accorciare la distanza fra pubblica amministrazione e cittadinanza", commenta la sindaca Giulia Deidda.

g.n.