Befana La calza da record cucita dalle nonne

La calza della Befana a Sant’Ermo è una calza da record. Quaranta metri, più o meno, tanto è lunga quella confezionata con cura per l’occasione dalle "nonne" della piccola frazione alle porte di Casciana Terme. Nonne che lavorano tutto l’anno per mettere insieme una calza di lana colorata e composta con tanta fantasia. Un lavoro certosino fatto di ferro, uncinetto e tanta lana che ora aspetta grandi e bambini per mostrare ai loro occhi questo capolavoro di manualità.

L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 in piazza della chiesa a Sant’Ermo. Prima della cerimonia della misurazione della lunga calza alla presenza di un pubblico ufficiale tutti i bambini presenti riceveranno in omaggio una calza e avranno modo di divertirsi in compagnia in attesa dell’arrivo della festa dell’Epifania. Quella di Sant’Ermo è una calza che cresce con il passare degli anni. Le donne del paese, una dozzina in tutto, riunite da Monica Meini avevano iniziato e lanciato l’iniziativa tre anni fa realizzando una calza lunga dodici metri che aveva mostrato tutta la sua bellezza e la sua originalità appesa alla finestra al secondo piano della canonica, lunghezza poi passata a diciassette metri l’anno successivo fino ad arrivare alla misura di questa terza edizione. Una edizione ed una calza che si preannuncia quindi da record, giacché la sua lunghezza è più che raddoppiata e la facciata della canonica non sarà più sufficiente ad accoglierla tutta. "Continueremo a lavorare alla calza – ha detto Monica Meini – finché non arriveremo a coprire l’intero perimetro di Sant’Ermo in un ideale e caldo abbraccio".