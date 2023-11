Barchini, le contrade giurano. Accoglienza del vescovo Paccosi

CASTELFRANCO

L’accoglienza del vescovo Giovanni e il giuramento delle contrade. Il modellino di un barchino regalato al presule e l’invito al palio del 26 maggio 2024. Castelfranco domenica, la domenica della fiera di San Severo (ricorrenza che cade ogni anno il 18 novembre), ha vissuto momenti particolarmente importanti e intensi. Un connubio di iniziative tra il religioso e il laico con il centro storico pieno di gente come non si vedeva da tempo. L’inizio alle 11 con l’accoglienza a Porta a Caprugnana del vescovo Giovanni Paccosi che guida la diocesi da febbraio e che era già stato più volte a Castelfranco, ma non era mai stato ricevuto in maniera solenne. Il parroco don Ernesto Testi e il sindaco Gabriele Toti, con le associazioni e i figuranti del Palio dei Barchini hanno ricevuto monsignor Paccosi alla Porta del centro. Poi il corteo ha raggiunto piazza Bertoncini dove ci sono stati i saluti e i ringraziamenti e la consegna del barchino come ricordo della giornata. Alle 11,30 il vescovo Paccosi ha presieduto la solenne concelebrazione in chiesa e amministrato il sacramento della Cresina a un gruppo di ragazze e ragazzi (gli altri hanno ricevuto la Cresima sabato 18 dal cardinal Gualtiero Bassetti). In piazza i presidenti delle contrade San Martino, San Bartolomeo, San Michele e San Pietro hanno sottoscritto il giuramento per la partecipazione al palio 2024. Poi la sfilta tra i banchi della fiera.