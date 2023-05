"Barchini" arancio-verdi San Martino scatenato Vince due corse su tre

CASTEFRANCO

Il Palio dei Barchini si colora ancora di arancioverde. San Martino in Catiana con Samuele Campinoti e Daniele Quarta fa il tris e porta definitivamente il cencio in contrada. Il duo di Catiana ha lottato solo nei primi metri con gli altri equipaggi, poi ha preso il largo e ha girato per tre volte piazza Garibaldi praticamente in solitaria. San Bartolomeo a Paterno, l’altra contrada in gara per la conquista definitiva del cencio, ha cercato una rimonta impossibile. Ma alla fine Stefano Veltri ed Elia Ciaraolo si sono dovuti arrendere. Terzo posto per San Pietro a Vigesimo con Leonardo Musta e Antonio Maiorella che l’hanno spuntata sul duo di San Michele Johnny Di Maria e Andrea Pescini.

E’ stato un pomeriggio lunghissimo quello iniziato alle 15,30 sotto un sole parecchio caldo. La prima corsa, dopo le prove libere, ha preso avvio dopo le 18 con il minipalio vinto da San Martino con Francesco Nannei e Massimiliano Lorenzetti. Secondo San Pietro con Alessandro Mariotti e Iglen Hysaj, terzo San Michele con Nicolò Gorelli e Andrea Ferrigno, quarto San Bartolomeo (retrocesso in ultima posizione dopo il reclamo di San Pietro) con Luca Spagli e Samuele Bartoli.

Le corse sono iniziate dopo il "giallo della spazzatrice". Quanto dal palco lo speacker Maurizio Bolognesi ha chiesto l’intervento del macchinario per ripulire la pista l’organizzazione e il sindaco Gabriele Toti hanno scoperto che non c’era nessuna spazzatrice. Da Geofor non era stata inviata per una dimenticanza. Sono trascorsi minuti febbrili con il rischio che le corse venissero annullate perché lo spazzamento del tracciato è indispensabile per evitare cadute. Spazzatrice arrivata dopo un’ora e mezza e via alle prove, quando intanto c’era stata la premiazione della sfilata storica vinta da San Bartolomeo con la rievocazione della peste del 1631.

Bella anche la corsa del Palio Rosa vinto da San Bartolomeo con Federica Savoia e Sidney Velardi. Secondo posto per San Martino con Benedetta Cavallini ed Emma Papa, terze Diletta Macchi e Francesca Marcori per San Pietro e quarto posto per San Michele con Serena Marinai e Giulia Bachini. Delusione per San Pietro che, avendo in bacheca due Palii Rosa puntata al terzo per portare definitivamente il cencio in contrada. Alla fine l’apotesosi per San Martino con un commosso Tiziano Salvadori e le congratulazioni degli altri presidenti.

gabriele nuti