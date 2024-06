Capannoli, bar devastato nella notte: un uomo arrestato

Capannoli (Pisa), 8 giugno 2024 – Una furia irrefrenabile, il locale è stato completamente devastato. Quando i gestori sono arrivati non potevano credere ai loro occhi.

Succede a Capannoli, al bar Fenix, dove nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno tutto è stato distrutto. Dalle porte, alle finestre, alle vetrate del bancone. Di tutto.

Secondo le ricostruzioni della proprietaria del locale, tutto è iniziato nella sera di venerdì. Un cliente abituale del bar, sulla quarantina, che stava giocando alle slot machine non voleva smettere nonostante fosse arrivato l’orario di chiusura, mezzanotte.

Il bar devastato nella notte a Capannoli (Foto Bongianni/Germogli)

I gestori hanno quindi deciso di tenere ancora aperto fino a quando, intorno alle 2, è stato necessario l’intervento dei carabinieri per far andare via il cliente e riuscire così a chiudere il bar.

Dopo due ore, intorno alle quattro, la devastazione. Il cliente, sempre in base alle ricostruzioni della proprietaria con i carabinieri, è tornato e ha iniziato a sfasciare completamente il locale. Tutto è andato distrutto.

La proprietaria, che da nove anni gestisce il locale, non poteva credere ai propri occhi. Non si sarebbe mai aspettata qualcosa del genere, ha riferito la signora. L’uomo, dopo gli accertamenti dei carabinieri, è stato arrestato.