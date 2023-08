Bandecchi: "Giusto riconoscere il figlio di due donne, per natura sono loro a partorire"

Terni, 4 agosto 2023 - “Non ho avuto alcun problema a registrare un figlio di due donne perché per natura sono loro a partorire ed è giusto che i loro figli vengano riconosciuti”, così il sindaco Stefano Bandecchi che ieri ha annunciato di avere “registrato un bambino, come cittadino ternano, con una famiglia composta da due mamme”.

“Sono un uomo di centro e ragiono secondo coscienza e buon senso _ continua Bandecchi _. Non ho preconcetti di nessun tipo, non credo che la morbosità mostrata circa questa tematica faccia del bene ai bambini, prima di tutto. A chi mi dava del fascista sto rispondendo con i fatti per ciò che sono davvero, un uomo di centro che ha una sua visione, rappresenta un partito, Alternativa popolare, che si riconosce nei valori di liberalismo ed europeismo”.

“Ho affrontato il tema con pragmatismo, mosso dall’ intento di dare risposte concrete a problemi reali – spiega il sindaco sul sito on line del Comune _ , che riguardano due mie concittadine e che più in generale riguardano il diritto alla cittadinanza e alla famiglia di un minore. Ho semplicemente voluto tutelare quel minore perché senza iscrizione allo stato civile vengono meno nei suoi confronti tutti quei diritti che sono, giustamente, assicurati ad ogni altro bambino, dall’ assistenza sanitaria, all' identità, alla famiglia”.