Banda di ladri in trasferta. Uno si lancia dal ponte

PONTEDERA-MONTOPOLIUna banda di ladri è stata intercettata e arrestata dai carabinieri di Lucca tra La Rotta e Montopoli. Uno per scappare si è lanciato dal cavalcavia della FiPiLi. La pattuglia dell’Arma stava monitorando gli spostamenti dei quattro – tre gli arrestati – dalla provincia lucchese arrivando fino alla Valdera e alla zona del Cuoio. E’ successo l’altra sera quando i tre – tutti di origine albanese: un 28enne domiciliato a Montopoli, un 27enne residente ad Altopascio e 24enne di Monsumanno Terme, tutti con precedenti penali per furti – sono stati arrestati per tentato furto in una casa della Rotta.

Poco dopo le 19 i tre sonio entrati nella casa, sulla via Tosco Romagnola, dopo essersi arrampicati sul terrazzino e aver disattivato l’impianto di videosorveglianza con un grosso cacciavite e forzato una porta finestra del soggiorno ed entravano in casa dove venivano sentiti dai proprietari che erano al piano inferiore. Per evitare di essere sorpresi, i tre ladri chiudevano una porta interna a chiave e fuggivano da dove erano entrti. Poi scappavano a bordo di un’auto guidata da un quarto complice. I carabinieri sono riusciti a fermare l’auto sulla Tosco Romagnola tra Casteldelbosco e Capanne e qui hanno arrestato l’autista della macchina e altri due malviventi. Il quarto è riuscito a scappare lanciandosi dal viadotto della FiPiLi.

Le successive perquisizioni personali, del veicolo e del locale ritenuto il covo della banda, consentiva di recuperare un cacciavite lungo oltre 30 centimetri, un martello, guanti in lattice, una torcia, un passamontagna, diversi telefoni e documenti personali che i carabinieri stanno verificando per accertare la loro autenticità. Gli arrestati sono stati trattenuti in cella nella caserma dei carabinieri di Lucca. Ieri il giudice ha convalidato gli arresti e applicato la misura della custodia cautelare in carcere per tutti e tre gli arrestati.

g.n.