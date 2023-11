Banca Credit Agricole e gli aiuti agli alluvionati

Crédit Agricole Italia – che ha a San Miniato la direzione regionale della Toscana – scende in campo per sostenere finanziariamente le aziende e i privati coinvolti dalle calamità naturali che si sono abbattute anche sulla Toscana e sul nostro territorio causando gravi danni per cittadini e imprese. La banca ha attivato un plafond di 200 milioni di euro con linee di credito a condizioni agevolate per l’immediato ripristino delle attività produttive e per garantire la liquidità necessaria agli imprenditori. I finanziamenti, anche in leasing, verranno erogati con un iter semplificato per accelerare i tempi di erogazione e favorire il veloce ritorno all’operatività. Con l’obiettivo di dare un concreto contributo in questo momento di grandi difficoltà – spiega una nota –, la banca offre ai clienti la possibilità di chiedere la sospensione fino a 12 mesi delle rate del proprio mutuo o leasing.