Bambini e diritti. Gli incontri con esperti

Un ciclo di incontri rivolti a genitori e adulti per parlare di diritti dei bambini e degli adolescenti. Dopo l’adesione al progetto di Unicef Pisa "Il Percorso dei diritti", l’amministrazione comunale prosegue con la sensibilizzazione verso la cittadinanza riguardo ai diritti sanciti dalla Carta Internazionale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Insieme ai nidi d’infanzia "Il gatto con gli stivali" e "Il nido di Agnes", alla scuola statale dell’infanzia "Rita Levi-Montalcini" e alla scuola dell’infanzia paritaria "Sacro Cuore" sono stati organizzati quattro incontri-laboratorio, con esperti in esperienze educative, che si terranno in ciascun nido e scuola.

Si tratterà del diritto alla salute insieme ai pediatri, del diritto all’ascolto con logopedisti e pedagogisti, del diritto ad avere dei diritti, rivolti a tutte le famiglie dei bambini e degli adolescenti del territorio. Il via giovedi 6 febbraio (scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore, Santo Pietro Belvedere) con "Diritti per crescere in salute": la pediatra Maria Stefania Toti guiderà un incontro sul diritto alla salute con riferimento particolare all’alimentazione. Mercoledi 26 marzo al Nido d’Infanzia "Il Nido di Agnes" i si parlerà di diritti all’ascolto, un momento di condivisione educativa, in dialogo con la pedagogista e docente Monica Delli Iaconi. Lunedi 7 aprile alla scuola dell’infanzia statale "Rita Levi-Montalcini", il tema sarà "Diritti per crescere in salute": con la logopedista Beatrice Franchi. Mercoledi 7 maggio al nido d’infanzia "Il gatto con gli stivali", capannoli si èparlerà del "Diritto ad avere diritti": incontro condotto dal dottor Benito Ciafardini, coordinatore pedagogico del servizio e dalle educatrici del nido d’infanzia.