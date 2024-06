Ballottaggi, rush finale in 3 Comuni. L’affluenza più alta è a Ponsacco. Seggi aperti fino alle 15 di oggi

PONTEDERA

Affluenza ancora in calo nei tre Comuni al ballottagio per la scelta del sindaco. Anche se un raffronto preciso con le altre elezioni (primo turno e suppletive del 2019) è impossibile perché gli orari dei rilevamenti sono diversi come sono differenti i giorni del voto. Il primo turno, come noto, si è svolto dalle 15 alle 23 del pomeriggio di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. I ballottaggi del 9 giugno 2019 furono effettuati in una sola giornata. Mentre questa volta, come è noto, le suppletive si svolgono tra ieri (dalle 7 alle 23) e oggi quando i seggi rimarranno aperti al voto degli elettori aventi diritto dalle 7 alle 15.

A Pontedera, il Comune più grande al ballottaggio, la sfida è tra Matteo Bagnoli del centrodestra e Matteo Franconi del centrosinistra. Al primo turno Franconi ha raggiunto il 49,30% (6.938 consensi), Bagnoli il 37,93% (5.338 consensi).

A San Miniato la scelta alle suppletive è tra Michele Altini del centrodestra e Simone Giglioli del centrosinistra. L’8 e 9 giugno Altini ha ottento il 29,65% (4.185 voti), mentre Giglioli ha raggiunto il 40,78% (5.756 voti). A Ponsacco la sfida è tra Gabriele Gasperini del centrodestra e Fabrizio Lupi del centrosinistra. Il responso del primo turno ha visto Lupi avanti con il 40,83% (3.129 consensi) e Gasperini più indietro con il 30,94% (2.371 consensi).

Affluenza in calo, abbiamo già scritto scritto. Ma vediamo in dettaglio come è andata questa prima giornata di voto nei tre Comuni. Pontedera è il Comune dove si registra, tra i tre, il secondo maggior afflusso di elettori ai seggi. Alle 12 nelle trenta sezione della città della Vespa ieri ha votato il 13,30% degli aventi diritto (2.950 su 22.174); alle 19 la percentuale è balzata al 35,48 (7.868). L’ultima rilevazione di ieri, alle 23, alla chiusura dei seggi è stata del 44,08 % (9.775 votanti). Ai ballottaggi del 2019 le rilevazioni erano state 22,13% alle 12, 46,38% alle 19 e 61,44% alle 23. Ma si votò un solo giorno. Nel primo turno dell’8 e 9 giugno scorsi ha votato il 65,85% (23,17% alle 23 di sabato 8, 36,74% alle 12 e 56,17% alle 19 di domenica 9).

Nelle ventisei sezioni di San Miniato alle 12 di ieri ha votato il 9,9% (2.242 su 22.643). Quasi triplicato il dato del rilevamento delle 19 quando ha votato il 28,54% (6.463). Infine, alle 23 ha espresso il loro voto il 37,13% (8.408) dei sanminiatesi. Nel 2019, con i medesimi candidati al ballottaggio, alle 12 aveva votato il 17,46&, alle 19 il 38,75& e alle 23 il 55,27%. Al primo turno a San Miniato hanno votato quasi 65 elettori su 100 (64,91%); il 20,02% alle 23 di sabato 8, il 33,56% alle 12 di domenica, il 53,92% alle 19 e, infine, il 64,91% alle 23 di domenica 9.

A Ponsacco le sezioni elettorali sono 14. Ieri alle 12 nella cittadine del mobile ha votato il 12,12% (1.465 su 12.084), mentre alle 19 il dato è balzato al 34,86 (4.213). Alle chiusura delle sezioni elettorali delle 23 la percentuale dei votanti è del 45,61%(5.511). Il ballottagio del 9 giugno del 2019 si era chiuso con il 60,76%. Al primo turno ha votato il 66,37% (22,32% alle 23 di sabato 8, 36,36% alle 12 e 55,54% alle 19 di domenica 9.

g.n.