Bacci, debutto in consiglio: "Non me lo aspettavo"

VOLTERRA

L’ingresso dell’assessora Ilaria Bacci, ex sindaca di Pomarance, e le linee programmatiche del mandato sono stati i punti principali dell’ultimo consiglio comunale di Volterra che si è svolto venerdì 26 luglio. Le deleghe sono quelle al turismo e alla cultura e sono state ufficializzate nell’ultimo consiglio vista l’assenza di Bacci all’assemblea precedente.

"Avevo programmato un viaggio da molto tempo – racconta l’assessora – avevo già deciso di non ricandidarmi a Pomarance e non pensavo di ricoprire un ruolo del genere. Mentre ero via è arrivata questa proposta del tutto inaspettata che ho valutato pensando anche a come questa mi avrebbe portato a reimpostare i prossimi anni della mia vita, visto l’impegno e l’enorme responsabilità delle deleghe assegnate che rappresentano l’identità stessa di Volterra. Ho deciso con entusiasmo di accettare e portare il mio contributo a questa bellissima città millenaria ma sempre in divenire. Abbiamo dovere di prendercene cura valorizzando l’enorme potenzialità che possiede". Tra le comunicazioni del sindaco lo stato dell’arte sull’ultima frana delle mura, con l’accordo di programma preso con la sovrintendenza per utilizzare 350 mila euro per un progetto di fattibilità tecnico ed economico per quantificare le risorse per la ricostruzione. Il sindaco Giacomo Santi ha presentato poi al consiglio il programma di legislatura. "Formalizziamo quello che la lista Insieme Fare Volterra ha presentato ai cittadini – ha detto –. Un lavoro basato sulla valorizzazione della partecipazione per costruire una città sempre più innovativa che preservi la sua storia ma capace di guardare alla contemporaneità e al futuro".

Tra gli obiettivi elencati: la messa in sicurezza del muro di San Felice per poi intervenire sulla sua ricostruzione, l’ottimizzazione del patrimonio culturale archeologico, il potenziamento del settore alabastro, il ripristino della linea ferroviaria, la creazione di spazi per i giovani, la promozione di un turismo sostenibile, lo sviluppo delle frazioni e il progetto Volterra 10K, una campagna promozionale per attrarre nuovi abitanti dall’estero. Linee a cui l’opposizione ha votato contro. "È un libro dei sogni – ha detto Massimo Fidi Coalizione Volterra Civica – ci sono cose che vi portate dietro dalla scorsa legislatura e che non avete realizzato". Il consiglio ha concesso poi all’unanimità le civiche benemerenze a: Mila Bacci, Piero Fiumi, Giorgio Ghionzoli, Angelo Lippi e Luciano Nesi.