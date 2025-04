Il lupo filmato dal sindaco, avvistamento a Luciana. “Ma nessun motivo di pericolo”

Fauglia (Pisa), 12 aprile 2025 – Un lupo avvistato e filmato in pieno giorno. La mattina alle 7. Non lontano dalle case. Succede a Luciana, ed a ritrarre l’esemplare è stato proprio il sindaco Alberto Lenzi. “Nel tempo avevamo avuto segnalazione di lupi da cacciatori – spiega il primo cittadino –. In altri casi sono stati ripresi dalla foto trappole. Mai, però, lo abbiamo avuto a così poca distanza in aperta campagna”. “Ero in macchina – aggiunge Lenzi –. Appena l’animale ha sentito il minimo rumore dell’auto è scappato. Questo dovrebbe significare che si trattava di un esemplare puro, tutt’altro che incline ad avvicinarsi. Diversa è invece la questione degli ibridi, molto più avvezzi ad avvicinarsi anche all’abitato”.

Le ragioni della presenza del lupo nella zona potrebbero essere riconducibili proprio alla vicinanza dei boschi nei quali, ad esempio, la popolazione dei caprioli o anche dei cinghiali è consistente.

Un frame del video girato dal sindaco Alberto Lenzi dove si vede nitidamente il lupo

“Qui – prosegue Lenzi – ritengo non sia difficile per i lupi reperire cibo. Non hanno quindi bisogno di azzardare un qualche avvicinamento alle case”. Nella zona di Fauglia negli anni sono state segnalate anche carcasse di selvaggina, probabilmente finita preda di questi animali. “Non abbiamo avvertito ragioni di pericolo – conclude Lenzi – e, ripeto, segnalazioni di lupi vicinissimi agli abitati non ne abbiamo avute, a differenza di altri territori come Cecina o Vecchiano”. Nel grossetano – ma è successo anche nella zona di San Miniato– invece, si sono registrati episodi di stragi di pecore. I lupi sono diffusi in tutti i territori, anche per la conformazione boschiva della nostra regione.

C. B.