Il ritorno del lupo, tra paura e convivenza

E’ stato notato in diverse zone a Spianate poco tempo fa e a Badia Pozzeveri, sempre nel territorio di Altopascio, dove una signora salvò in extremis il suo cane. Gli autori degli avvistamenti sostennero che si trattasse di lupi. Sempre più vicini ai centri abitati. Nel Compitese furono trovate pecore sbranate. Per capire meglio queste dinamiche c’è uno specifico appuntamento dal titolo "Il ritorno del lupo: la sua funzione ecologica e le buone pratiche di convivenza". E’ il tema dell’incontro alla Riserva Naturale del Lago di Sibolla, in programma domani alle 16.30. L’evento è organizzato dalla Lipu e dagli "Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità", con il patrocinio del Comune di Altopascio e della Regione Toscana.

Figura emblematica e spesso divisiva, il lupo continua a ispirare narrazioni sospese tra mito e realtà. A fare chiarezza sarà lo zoologo Marco Del Frate, impegnato da anni nel monitoraggio di questi animali lungo il litorale pisano e lucchese, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra immagini e video per raccontare il ritorno della specie, i suoi effetti sugli ecosistemi e le possibili strategie di convivenza in aree densamente abitate. L’ingresso è libero. Ma non è finita qui.

Il fine settimana proseguirà, poi, domenica con una ex-tempore di pittura e disegno naturalistico, realizzata in collaborazione con il Gruppo pittori altopascesi. Il ritrovo è alle 9.30 al Centro Visite per la registrazione dei partecipanti e la scelta delle postazioni. Dalle 15.30 alle 17.30 si svolgerà il laboratorio per bambine e bambini "Disegniamo la natura", mentre alle 17 è prevista la premiazione delle opere realizzate nel corso della giornata. È necessaria la prenotazione. Per info e prenotazioni scrivere a: [email protected], [email protected] o 370.3695621 (whatsapp). Ma.Ste.