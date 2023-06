L’Auxilium Vitae torna ad assumere: carenza di organico, c’è il bando

Volterra (Pisa), 1 giugno 2023 – L’allarme era rimbombato con la forza di un detonatore i primi giorni di maggio, quando la Cgil scoperchiò il caso Auxilium Vitae, mettendo a fuoco una riduzione di quattro unità infermieristiche nel reparto neuro-riabilitazione-Ugca del centro, che ha una gestione misto pubblico-privata. Poi, ecco arrivare missili terra-aria dal sindacato Nursind: "non potranno essere tollerati sconfinamenti dalle attribuzioni proprie del profilo professionale dell’OSS con formazione complementare e che se ciò dovesse avvenire questi saranno segnalati all’Ordine delle professioni infermieristiche e agli organismi preposti al controllo dell’abuso di professione infermieristica". Ebbene, il centro di riabilitazione (le cui quote di maggioranza sono in pugno alla Asl Nord Ovest), adesso avvia una selezione a caccia di infermieri per andare, in soldoni, a costruire una graduatoria. I titoli e le prove saranno valutati da una apposita commissione esaminatrice nominata dall’amministratore unico.

La commissione valuterà i titoli e le prove di esame, complessivamente in 100 punti così ripartiti: 30 punti per titoli (saranno valutati i titoli formalmente documentati, 70 punti per la prova d’esame. La commissione, sottoporrà i candidati a un colloquio su argomenti inerenti la disciplina da ricoprire. La prova si svolgerà nella sede della società a Borgo San Lazzero, in ospedale. La commissione, al termine delle prove di esame, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Le domande, scaricabili sul sito web di Auxilium Vitae, dovranno pervenire entro le 12 del 15 giugno. Le domande dovranno essere presentate per raccomandata all’indirizzo ‘Auxilium Vitae spa, borgo San Lazzero 5 Volterra, o direttamente nella sede amministrativa del centro di riabilitazione o all’indirizzo [email protected] .L’elenco dei candidati ammessi, con la data e l’orario della prova verrà reso noto mediante una pubblicazione nella bacheca della sede legale della società e sul sito della società (sezione bandi e concorsi) entro il 22 giugno.