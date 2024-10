Auxilium sport lab è diventata realtà: "Offrirà tanti servizi"

La Fondazione Volterra Ricerche Onlus, partecipata da Auxilium Vitae e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, fra le sue programmazioni e realizzazioni, ha formalizzato la gestione di una struttura nuova, Auxilium Sport Lab, che opera al di fuori dal servizio sanitario nazionale. La nuova struttura è stata inaugurata nei giorni scorsi. Ecco di cosa si occupa: oltre alle certificazioni medico-sportive, verranno eseguiti dei test completi e esami strumentali all’avanguardia in ambito neurologico, muscolo-scheletrico e cardiorespiratorio, che sono destinati non solo a chi pratica sport ma anche a coloro che devono o che vogliono praticare attività motoria.

"Sport Lab, promosso da Auxilium Vitae e gestito dalla Fondazione Volterra Ricerche, è un’iniziativa ambiziosa che offrirà, oltre al rilascio delle certificazioni medico-sportive, un’ampia gamma di esami strumentali destinati non solo agli atleti professionisti, ma anche a tutti coloro che svolgono attività fisica, amatoriale o riabilitativa. Come amministrazione comunale – dice il sindaco Giacomo Santi – accogliamo con grande soddisfazione la nascita di questa nuova struttura sanitaria, che rappresenta un importante arricchimento per il nostro territorio. La collaborazione tra la Scuola Superiore Sant’Anna, Auxilium Vitae e Inail, oggi parte integrante del progetto Auxilium Sport Lab, rende Volterra un centro di eccellenza nella ricerca e nella cura della riabilitazione motoria, un punto di riferimento per la salute e il benessere della nostra comunità e oltre.Un ringraziamento speciale va a tutte le persone e alle istituzioni, in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per aver contribuito alla realizzazione e reso possibile questa nuova sfida".