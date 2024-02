Distrugge a calci la porta di un bus, corsa interrotta tra Pontedera e Ponsacco

Pontedera, 5 febbraio 2024 – Ennesimo atto vandalico ai danni di un autobus. È successo stamani tra Pontedera e Ponsacco. “Stamani verso le 07:40 un passeggero ha distrutto a calci la porta posteriore di un bus della Linea 400 della corsa delle 6.29 che da Casciana Alta porta a Pontedera Stadio, in provincia di Pisa. Il mezzo stava svolgendo il servizio di trasporto pubblico e a bordo aveva parecchi studenti diretti alle scuole di pontederesi”. Lo segnala Autolinee Toscane.

Secondo At, "il danneggiamento è avvenuto in località La Borra tra Pontedera e Ponsacco: l'autista appena si è reso conto dell'accaduto ha fermato il bus per mettere in sicurezza i passeggeri e avvertire le forze dell'ordine” ma il vandalo è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. “La corsa è stata interrotta - conclude Autolinee Toscane - e il bus trasportato alle officine- carrozzeria dell'azienda per le necessarie riparazioni. Il trasporto degli utenti, in special modo degli studenti diretti a scuola, è stato possibile solo grazie alla predisposizione da parte di At di altri propri mezzi che transitavano nelle vicinanze”. L'azienda sta inoltre valutando la possibilità di sporgere denuncia sia per danneggiamenti sia per interruzione di pubblico servizio.