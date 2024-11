Attrezzature sportive nel giardino pubblico

Casciana Terme Lari entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute Spa. Il Comune infatti, aderisce al progetto Sport di tutti – Parchi, ideato da Sport e Salute Spa (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’iniziativa sarà presentata questa mattina alle 11.30 nell’area attrezzata in via della Fonte a Casciana Terme.

L’area attrezzata digitalizzata, in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese, sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini del Comune. "Per stare insieme – scrive l’amministrazione –, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo".

Su ogni singolo attrezzo ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento attraverso un semplice QR Code.